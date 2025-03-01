WSJ: США пригрозили Мексиці військовими діями, якщо та не впорається з наркокартелями

Наприкінці січня міністр оборони США Піт Гегсет пригрозив Мексиці «односторонніми діями», якщо Мехіко не розбереться зі «змовою» між власним урядом і наркокартелями.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Вище командування Мексики, що було присутнє на зустрічі, обурилось. Посадовці вирішили, що Гегсет має на увазі військові дії, спрямовані проти Мексики.

«Є відчуття, що Трамп хоче конкретних речей, — наприклад, розгортання військ», — сказало джерело WSJ, знайоме з ходом перемовин.

Заява Гегсета про можливі військові дії США зачепила мексиканських генералів. В Американо-мексиканській війні 1846 року їхня країна втратила понад 40% території.

«Ми нічого не знімаємо з порядку денного. Нічого», — казав Гегсет на публічних заходах, коли його запитували, чи виключає він можливість нанесення військових ударів по Мексиці.

Тепер Мексика побоюється, що вимоги Трампа припинити контрабанду наркотику фентанілу і потоки мігрантів будуть негласно підкріплені потенційними військовими діями США, а не лише 25% митами, які можуть підірвати економіку країни.

На початку лютого Трамп відклав введення мит на 30 днів після переговорів. Тоді влада Мексики заявила, що відправить на кордон зі Штатами 10 тисяч військових, які насамперед зупинятимуть потік фентанілу та нелегальних мігрантів у США.

Однак уже цього тижня Трамп заявив, що «наркотики, як і раніше, надходять у нашу країну з Мексики і Канади на дуже високому і неприйнятному рівні». За його словами, мита набудуть чинності в березні і діятимуть, «поки це не припиниться або не буде серйозно обмежено».