Що відбулось на зустрічі Зеленського з Трампом ― і які можуть бути наслідки. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 лютого

Сотні медіа по всьому світу зараз повідомляють про різку розмову між українським і американським президентами в Білому домі й зірвану угоду про українські корисні копалини. Здебільшого вони просто переказують факти з телетрансляції ― втім, The Washington Post уже опублікувала перший аналіз того, що відбулось.

По-перше, констатує видання, подібної перепалки в Білому домі між американським президентом і лідером іншої держави в історії ще не було. Навіть у практиці Трампа: попри те, що теперішній американський лідер часто відгукується недружньо про інші країни чи лідерів у соцмережах, вживу він зазвичай лагідний. На це розраховувала українська сторона, сподіваючись на успішне підписання угоди й висловлення підтримки, пише видання з посиланням на українські джерела. Втім, невдовзі після нападок Трампа й віцепрезидента Джей Ді Венса на українську сторону Зеленський з іншими делегатами мовчки вийшли із західного крила Білого дому й зайшли у свій броньований мікроавтобус. Частина членів делегації виглядали ошелешеними, пише видання.

З боку Трампа звучали фрази на кшталт: «Ви дозволили собі потрапити в дуже погану ситуацію», ― цим він натякнув, що Україна винна в початку повномасштабного вторгнення росіян, ― «Ви зараз граєтеся з Третьою світовою війною. Ви або підписуєте угоду, або ми виходимо з процесу [допомоги Україні]. А якщо ми вийдемо ― ви відчуєте це, і я не думаю, що вам сподобається».

Остаточно розмова зіпсувалася, коли Зеленський дав зрозуміти, що якщо не дати адекватну відсіч Росії, американці теж можуть відчути, що таке війна на їхній території. Трамп перебив його й невдовзі після цього пресконференція завершилась. Виходячи, американський президент заявив журналістам, що ті отримали чудові кадри. За словами дипломатів, плани були геть інакшими: для підписання угоди між державами були готові навіть ручки.

У Брюсселі слідкували за перепалкою, «приклеївшись очима до смартфонів», ― каже виданню на умовах анонімності один з європейських політиків. Один заявив WP, що Зеленський має якомога швидше виправити ситуацію. Інший сказав, що це остаточне підтвердження втрати Європою свого американського союзника.

Також видання цитує німецького дипломата, який нібито зранку радив Зеленському бути з Трампом якомога більш мʼяким та улесливим. «Не ковтай наживку [конфлікту], ― повторив WP свої слова дипломат. ― Від цієї країни надто багато залежить. Ну от такий в них президент зараз ― але навіть якщо він кидатиме в тебе пирогами, сприйми це спокійно». Частина європейських лідерів засмучені, що коротка розмова зруйнувала тижні дипломатичних зусиль європейських лідерів, які намагались задобрити Трампа.

З іншого боку, згадує видання, премʼєр-міністр Британії Кіт Стармер під час недавньої зустрічі в Білому домі був на межі приниження, «випадково» витягши з кишені запрошення Трампа до Лондону від імені короля Чарльза III ― і запевнивши, що це безпрецедентний випадок. Тепер британці ― зокрема, BBC ― критикують Стармера за улесливість щодо недалекого популіста, схильного до брехні, нелогічних висновків і різкої зміни настрою.

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