Повʼязані з Росією телеграм-канали пропонують гроші за напади на мечеті у Британії

Мережа телеграм-каналів, повʼязана з Росією, заохочує жителів Великої Британії до нападів на мечеті та мусульман, пропонуючи за це криптовалюту.

Це зʼясували члени правозахисної групи Hope Not Hate, передає The Guardian.

Ці канали вже були повʼязані з іншими інцидентами, зокрема з ісламофобськими графіті на мечетях і школах на сході й півдні Лондону на початку цього лютого. Ці випадки розслідує поліція.

Також групи поширювали PDF-файли з рецептами виготовлення бомб і кресленнями зброї для друку на 3D-принтері. А на британських вулицях зʼявилися плакати з QR-кодами цих груп і повʼязаних з ними акаунтів TikTok.

Однак останніми тижнями правозахисники особливо занепокоєні через те, що риторика групи змінилася від заохочення до графіті до прямих закликів атакувати з ножами.

Члени груп відкрито обговорювали спалення Корану і публікували відео з підпалами, нападами з використанням кислоти й випробуванням саморобних бомб. Кожен канал у мережі запрошує британських громадян звʼязатися з власниками каналів у приватному порядку через чат-ботів.

Представники Hope Not Hate вже передали досьє на ці канали Антитерористичній поліції та Міністерству внутрішніх справ. Учасники руху стурбовані тим, що ця мережа становить набагато більшу загрозу, ніж підбурювання до насильства, яке регулярно зустрічається в інших крайньоправих телеграм-чатах.

Благодійні організації Community Security Trust (CST) і Tell Mama, які займаються моніторингом злочинів на ґрунті ненависті, спрямованих проти євреїв і мусульман, також звернули увагу на ці мережі та їхні звʼязки з РФ.