OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-4.5. Вона краще пише і кодить — і рідше помиляється

Компанія OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-4.5. Вона краще пише і програмує та рідше помиляється.

Про це повідомили в блозі OpenAI.

В OpenAI зазначили, що нова версія краще вловлює і реагує на тонкі підказки користувачів, бо має вищий «емоційний інтелект».

Попередня версія моделі, яку всередині компанії називають Orion, зараз доступна обмеженій групі розробників програмного забезпечення та користувачам, які оплатили передплату на ChatGPT Pro — $200 на місяць.

На сьогодні GPT-4.5 — це наймасштабніша і найбільш багатофункціональна мовна модель OpenAI. Ця розробка продовжує лінійку моделей, започатковану GPT-4o, але робить акцент на універсальності, розширюючи можливості за межі вузькоспеціалізованих STEM-задач.

Випробування ШІ показали, що взаємодія із GPT-4.5 більш природня. Модель рідше вигадує, краще справляється з творчими завданнями і показує підвищений рівень емоційного інтелекту, адаптуючись до запитів користувача — чи то порада, чи підтримка, чи розвʼязання побутових проблем.