Генштаб: Росія втратила 1 060 військових і 13 танків за добу

Протягом минулої доби, 27 лютого, Росія втратила 1 060 військовослужбовців убитими й пораненими, а також — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 13 російських танків, 17 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну РСЗВ, 172 дрони оперативно-тактичного рівня, 126 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 874 тисячі своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.