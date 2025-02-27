Місто, де базувався фашистський уряд Італії, позбавило Муссоліні почесного громадянства

Міська рада італійського міста Сало, де базувався останній фашистський уряд Італії наприкінці Другої світової війни, позбавила почесного громадянства італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Це була третя спроба за останні 20 років.



Про це повідомляють Wanted in Rome і Lʼunione Sarda.



Ідею про скасування почесного громадянства для Муссоліні подали представники лівоцентристської більшості. За проголосували 12 посадовців, не підтримали рішення троє чиновників, один утримався.



«Ніхто не хоче скасовувати історичний факт... Але ми хочемо додати нову сторінку із сильною символічною цінністю» і показати, що Муссоліні немає місця в сучасній Італії», — сказав мер Франческо Каньїні.



Він наголосив, що це рішення, яке не заслуговує подальших слів, виправдань чи навіть суджень.

Водночас член правої опозиції Ермінія Бонфанті відповіла, що ініціатива проти диктатора, який був мертвий протягом 80 років, була «марною і безглуздою битвою проти привида».

Місто разом з великою кількістю інших італійських муніципалітетів надало почесне громадянство Муссоліні в перші роки його режиму, у травні 1924 року.

Наразі немає офіційних даних про те, скільки італійських міст досі вважають Муссоліні почесним громадянином, але таких щонайменше кілька сотень.

Серед них — Болонья. Почесне громадянство Муссоліні скасували у Флоренції у 2009 році, у Турині у 2014 та в Пізі у 2017.



Муссоліні був лідером Італії з 1922 по 1943 рік, а також очолював союзну з нацистами адміністрацію, що діяла лише на півночі країни в 1943—1945 роках і штаб-квартира якої була в Сало.



