Трамп розширив повноваження агентства DOGE на чолі з Маском. Як у США зміниться контроль за держвитратами

Президент США Дональд Трамп у середу, 26 лютого, підписав указ, щоб розширити повноваження Департаменту ефективності уряду (DOGE) на чолі з Ілоном Маском у сфері скорочення держвитрат. Це частина масштабного скорочення працівників.

Про це пише The Guardian.

Новий наказ змінює спосіб витрат державних грошей на контракти, гранти та позики. Тепер держустанови мають створити єдину систему, де фіксуватимуть і пояснюватимуть свої витрати. Ці дані можуть бути оприлюднені для більшої прозорості.

«Цей наказ розпочинає трансформацію федеральних витрат на контракти, гранти та позики, щоб забезпечити прозорість державних витрат і підзвітність державних службовців американській громадськості», — йдеться в документі.

Команда Ілона Маска контролюватиме цей процес. Керівники програми DOGE у кожній установі повинні щомісяця звітувати про витрати, включно з оплатою контрактів і поїздками. Але це не стосується правоохоронців, військових, імміграційних служб і сфер, пов’язаних із національною безпекою.

Що відомо про політику DOGE

Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду. У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам та запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації.

Новий наказ про зміну витрат та їхній контроль є частиною набагато ширших зусиль Білого дому, щоб скоротити чисельність держслужбовців.

За даними Associated Press, у середу Адміністративно-бюджетне управління та Управління персоналом надіслали семисторінковий меморандум, у якому керівникам установ наказали впровадити «масштабні скорочення» до 13 березня цього року.

«Ми скорочуємо чисельність уряду. Ми повинні. (...) У нас багато людей, які не виконують свою роботу», — сказав Трамп в середу під час першого засідання Кабінету міністрів.

Нова президентська адміністрація вже звільнила тисячі службовців, які пройшли випробувальний термін, але ще не мали права на захист державної служби.

Трамп заявив, що Агентство з охорони навколишнього середовища планує скоротити до 65% своїх співробітників. У Департаменті праці та Адміністрації соціального захисту теж готують різке скорочення.

Ілон Маск визнав, що його департамент помилився в занадто швидкому підході до скорочення посадовців.

Маск визнав, що «випадково» скасував зусилля з профілактики лихоманки Ебола. він сказав, що фінансування відновили «негайно».

Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) заперечив заяву Маска і сказав, що після того, як Трамп заморозив іноземну допомогу минулого місяця, кошти для боротьби з Еболою так і не виділили.