Білий дім самостійно обиратиме журналістів, які висвітлюють діяльність Трампа. Це порушує багаторічну традицію

Адміністрація президента США Дональда Трампа почне відбирати медіа, яким дозволять брати участь у президентському журналістському пулі — групі репортерів, які на ротаційній основі інформують громадськість про повсякденну діяльність президента.

Про це пише The New York Times.

Ця зміна ламає традицію, що існувала десятиліттями. Вона дозволяє Білому дому здійснювати більший контроль над тим, які журналісти можуть спостерігати за його діяльністю зблизька і ставити йому запитання.

Багато років журналістів, які беруть участь у преспулі, визначає Асоціація кореспондентів Білого дому — 111-річна група, що представляє журналістів, які висвітлюють діяльність адміністрації Білого дому.

Оскільки президенти часто проводять заходи в невеликих приміщеннях, таких як Овальний кабінет, формат пулу гарантує, що громадськість отримає точний запис коментарів і дій президента.

Найчастіше пул складається з журналістів таких медіа, як CNN, Reuters, The Associated Press, ABC News, Fox News і The New York Times.

Оголошення адміністрації Трампа стало останнім у низці агресивних зусиль, спрямованих на обмеження доступу та впливу провідних новинних організацій, які висвітлюють діяльність Білого дому. Це різкий відхід від практики поколінь президентів-республіканців і демократів, які дотримувалися того, що прескорпус Білого дому самостійно вирішував, яким репортерам надавати більше доступу.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що нова політика має на меті дозволити «новим медіа» — таким як сайти, стримінгові сервіси і подкасти — «розділити цю величезну відповідальність».

«Старі медіа, які працюють тут роками, як і раніше будуть брати участь у пулі, але нові голоси також будуть бажані», — додала вона.