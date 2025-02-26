Politico: Держдеп готує список винятків, щоб частково розблокувати допомогу Україні

Державний департамент США складає список додаткових винятків із заморожування зовнішньої допомоги Україні, які можуть надати країні доступ до певної економічної та безпекової допомоги, що зараз призупинена.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників медіа, ці винятки вийдуть за рамки тих, які держсекретар Марко Рубіо дозволив надавати по всьому світу для «життєво необхідної» допомоги.
Згідно з документом, який побачили журналісти Politico, винятки стосуються найрізноманітніших програм — від загальної економічної підтримки до знешкодження наземних мін, боротьби з наркотиками та програм охорони здоровʼя.
Поки що невідомо, чи зроблять виняток для іноземного військового фінансування, контрольованого Державним департаментом.
Як наголошує Politico, немає впевненості, що додаткова допомога Україні дійде до Києва навіть з урахуванням нових винятків. Однак з політичної точки зору, зусилля щодо розширення винятків для України натякають на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом.
- Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду. У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам і запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації.
- 20 лютого стало відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет доручив щорічно скорочувати оборонний бюджет на 8%. Водночас ці скорочення містять низку винятків — зокрема, вони не мають зачепити операції на південному кордоні США та модернізацію ядерної зброї.