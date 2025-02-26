«Кому треба “країна вільних” Америка, яка відмовляється підтримати прагнення до свободи інших?» Огляд матеріалів іноземних медіа 25 лютого

«Америка офіційно зрадила Україну» ― так починається текст американського журналіста українського походження Пітера Садовніка у виданні The Free Press. Далі він перелічує все, що Трамп і нові американські топпосадовці дозволили собі сказати проти України за останні два тижні, й підсумовує: «Разом вони не просто повідомили Україні, що США виснажились чи що парадигма мислення змінилась. Вони повідомили всьому світу, що США не можуть надати навіть моральної підтримки країні, в яку вторглася інша країна ― керована деспотом, який хоче знову зібрати імперію, колись зруйновану Сполученими Штатами. І це зрада не лише України, а й Америки».

Садовнік розповідає про своїх пращурів ― одеських євреїв, які поїхали до США в пошуках кращої долі. Україну він називає землею, яка несе на собі відбиток тривалих утисків і потрясінь ― російських погромів, більшовицького перевороту, Першої світової, голоду, ГУЛАГу, Другої світової, Голокосту. «У всіх цих жахіттях українці не просто потерпали, а й часом втілювали їх. Вони були закатованими і катами. Були жертвами злих намірів інших людей ― і інформаторами, апаратчиками, охоронцями концтаборів. Вони були інструментами для втілення цього зла ― і це тривале кровопускання змінила багаторічна повоєнна сірість», ― пише він.

Садовнік бував в Україні регулярно з 2004 року, з часів Помаранчевої революції. Він їздив до Одеси, Дніпра в журналістські відрядження, а у відпустки брав напрокат автівку й зигзагами перетинав країну з півночі на південь, із заходу на схід. Він їв шашлики в Криму й спостерігав за літніми людьми біля Потьомкінських сходів в Одесі. Він бачив, як країна все активніше змінюється ― і однією з причин цього, впевнений журналіст, була Америка. Штати, далекі та оповиті міфами з фільмів та пісень, здавались землею, в якій можливо бути вільним, реалізуватись, як забажаєш ― і як людина, і як суспільство чи країна. США були для багатьох українців джерелом натхнення, моделлю демократії й доказом того, що свобода варта всіх зусиль. І Україна працювала над цим, залишаючи все далі сліди російського чи радянського минулого.

«Який сенс в існуванні Америки, яка не захищає права всіх народів на самовизначення? Права менших, слабших країн захищатись проти більшого, хижого сусіда? Як ми стали настільки чужими власним ідеалам, що нам не просто складно співчувати українцям, а ми демонізуємо їх? Ми, котрі захоплювались людьми на кшталт Зеленського, який відмовився залишати країну після російського повномасштабного вторгнення?» ― питає Садовнік. І підсумовує, що теперішня офіційна Америка любить розповідати, як недешево обійшлась Вашингтону підтримка України. От тільки Трамп не говорить про вартість нового світового порядку, в якому головні ― автократи. Про втрату відчуття безпеки, про ризики світової торгівлі, про долю численних демократичних рухів, які зʼявились за підтримки США. «У США зараз безкінечно говорять про високу ціну поразки Росії. Але забувають сказати про ціну наслідків її перемоги», ― завершує він.

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