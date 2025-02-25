Adobe Photoshop тепер доступний на iPhone. Редактор підтримує штучний інтелект

Компанія Adobe презентувала новий безплатний застосунок Photoshop для смартфонів з оперативною системою iOS. Версія для Android має зʼявитися пізніше цього року.

Раніше популярна програма для редагування світлин офіційно була доступна лише для компʼютера, пише технологічне медіа 9to5Google. Застосунок інтегрується з вебверсією, а користувачам доступне комбінування й редагування фотографій, графічних матеріалів тощо з Adobe Stock.

Безплатна версія пропонує точні інструменти виділення, необмежену кількість шарів і масок. Крім того, юзери зможуть спробувати генеративний ШІ Adobe Firefly. Photoshop, представлений в App Store, дозволяє редагувати фото з інших сервісів компанії, наприклад Lightroom. Для цього застосунок підтримує функції імпорту та експорту зображень високої якості.

Компанія Adobe анонсувала й новий преміум-план підписки в мобільному застосунку. Придбавши її, юзери зможуть продовжувати редагування своїх файлів у браузері з ШІ-функціями Generate Similar та Reference Image. Їм відкриються 20 тисяч ексклюзивних шрифтів та нові інструменти.

План коштуватиме $7,99 на місяць або $69,99 на рік. Однак усі дійні передплати на Photoshop, включно з десктопною версією, теж надають доступ до розширених функцій мобільного застосунка та браузерної версії.