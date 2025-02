Понад 1 000 музикантів випустили «альбом тиші». Це протест проти штучного інтелекту

Понад тисячу музикантів, серед яких фронтмен Blur Деймон Албарн, Енні Леннокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом без звуку. Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи.

Про це пише ВВС.

Альбом називається “Is this what we want?”. У ньому 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму з концертних залів і музичних студій. Саме до цього, вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право.

Протест музикантів викликав законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. У разі його схвалення компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього.

Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячі різних компаній із розробки ШІ-технологій про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити по мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують.

Британський департамент науки, інновацій та технологій підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство «не дає ШІ повністю реалізувати свій потенціал — і так тривати не може». Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони.