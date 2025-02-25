У США помер спецагент, який своїм тілом прикрив подружжя Кеннеді під час замаху

У США помер 93-річний Клінт Гілл — спецагент Секретної служби, який під час смертельного замаху на президента Джона Кеннеді прикрив його та першу леді Жаклін своїм тілом.

Про це пише CNN.

У день замаху на Кеннеді, 22 листопада 1963 року, Гілла призначили охороняти першу леді Жаклін. Він їхав в авто за лімузином, де сиділо президентське подружжя.

Коли пролунали постріли, він перестрибнув через заднє сидіння лімузина і зіштовхнув першу леді з багажника на сидіння, щоб прикрити її та смертельно пораненого Кеннеді. Як розповідав сам Гілл в інтерв’ю через багато років, він вважав, що міг би врятувати Кеннеді, якби дістався до машини швидше.

«Я був єдиним, хто мав шанс щось зробити. Зважаючи на те, як все розвивалося, як їхали всі інші агенти, я був єдиним, хто мав шанс дістатися до машини і щось зробити. І я не зміг», — казав Гілл у численних інтервʼю.

Саме Гілла можна побачити на кадрах Авраама Запрудера — одного з найвідоміших записів убивства Кеннеді в Далласі 22 листопада 1963 року.