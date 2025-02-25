Держсекретар США розкрив зміст першої зустрічі з РФ та анонсував тему наступних перемовин

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що темою першої зустрічі американських і російських представників 18 лютого в Саудівській Аравії стало те, чи Росія зацікавлена у припиненні «цього конфлікту». На наступній зустрічі, дата якої досі невідома, вони обговорять, за яких умов це можливо.

Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart.

За словами Рубіо, на перших перемовинах з РФ російська сторона заявила, що готова до перемирʼя, але тільки «за певних умов». Тоді американська та російська делегації не обговорили, за яких саме. Це і стане темою наступної зустрічі.

«Отже, наступним кроком є ​​зустрітися з ними знову в якийсь момент, з потрібною групою людей у ​​кімнаті та почати окреслювати, що потрібно Росії, щоб зупинити війну», — заявив Рубіо.

Він також наголосив, що такі ж запитання треба поставити Україні, бо, за його словами, неможливо припинити війну, якщо обидві сторони не погодяться на це. Рубіо вважає, що за стіл переговорів треба посадити обидві сторони, «починаючи з Росії».

«Отже, незалежно від того, чи знадобляться на це дні чи тижні, ми розпочнемо цей процес. Це може не спрацювати, але навіщо комусь критикувати президента Трампа за бажання покласти край війні, яка коштувала мільярдів доларів, сотень тисяч життів і величезних і постійних людських страждань», — резюмував держсекретар.