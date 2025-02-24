«Вони мають цінні речі». Трамп зацікавлений у запасах рідкоземельних металів РФ

Президент США Дональд Трамп сказав, що буде відкритим до економічного партнерства з Росією попри те, що його першочерговим пріоритетом є завершення війни в Україні.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з лідером Франції Емманюелем Макроном в Овальному кабінеті, повідомляє CNN.

Раніше американський лідер написав у соцмережі Truth Social, що «веде серйозні дискусії» з Путіним не лише щодо встановлення миру в Україні, а й стосовно спільних проєктів у сфері економіки.

Після зустрічі з французьким президентом журналісти поставили Дональду Трампу питання щодо цих заяв.

«У них є величезні запаси рідкоземельних металів. Це найбільша за площею країна. Вони мають дуже цінні речі, які ми могли б використовувати, а у нас є речі, які могли б використовувати вони. Було б дуже добре, якби ми могли це зробити. Дуже добре для тривалого миру в усьому світі», — висловився президент США.

За даними російських пропагандистських медіа, на тлі його заяв очільник Кремля Путін провів засідання про розвиток галузі рідкоземельних металів. ТАСС пише, начебто Путін заявив про готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами у цьому напрямку.

«Ми готові залучити іноземних партнерів у так звані нові, наші історичні території, які повернулися до складу РФ. Там теж є певні запаси. Ми готові з партнерами, зокрема з американцями, працювати й там», — цитує його медіа.

Як стверджується, Путін додав, що Росія готова поставити Вашингтону два мільйони тонн алюмінію.