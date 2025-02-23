Зустріч з Трампом, угода зі США, вибори в Україні та українські аналоги Patriot. Головне з пресконференції президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами напередодні третьої річниці повномасштабної війни. «Бабель» зібрав головне з його відповідей.

Угода про рідкісноземельні копалини

Президент наголосив, що він хоче діалогу з Трампом і не підписуватиме те, що «виплачуватимуть 10 поколінь українців». Головним пунктом угоди повинні стати чіткі гарантії безпеки для України.

США вважають, що ця угода є гарантією безпеки, але в ній має бути написано про це, заявив президент Зеленський. Він сказав, що угода між Україною та США має бути «приємною» для обох сторін. Інакше, якщо угода для якоїсь зі сторін «неприємна», то це не партнерські відносини.

Зеленський зауважив, що після обговорення умов угоди її підпишуть міністри уряду, а потім її має ратифікувати Верховна рада.

Президент наголосив, що США надали Україні $100 мільярдів допомоги від початку повномасштабної війни й ці кошти є грантом, а не боргом, який потрібно повертати. Про це він домовлявся з експрезидентом США Джо Байденом та американським Конгресом.

«Якщо умова сьогодні така, що США кажуть: ми вам дамо допомогу, але ви повинні її повернути з прибутком для США — це угода. Це угода — не грант. Це нова угода. І я сказав, що я готовий до такого діалогу», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова повертати США майбутню допомогу з відсотками, це допустима основа угоди, але відсоток у 100% завеликий.

За словами глави української держави, 23 лютого українські посадовці, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спілкуються з американськими партнерами про угоду про рідкоземельні копалини.

«Уже немає ні про “$500 мільярдів”, ні про “відсотки”. Ми просуваємося», — резюмував Зеленський.

Про допомогу США

Президент розповів, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні допомогу, про яку повідомили раніше, нічого не зупинено. Водночас про нову допомогу країна також не повідомляла, імовірно, це має звʼязок з угодою щодо корисних копалин.

За словами Зеленського, «в дорозі» ще $15 мільярдів. Зокрема, ці гроші пішли на зброю та різні технічні засоби.

«А щоб щось нове було, я так логіку розумів цієї угоди [про корисні копалини], треба розуміти, як нове ви будете віддавати. Тому я так і реагую на старі борги — якщо це про нове. Ми готові проговорити формат, що ми отримуємо і як ми віддаємо. Ми готові це проговорити в цій угоді», — резюмував він.

Про вибори та закінчення війни

Президент України наголосив, що цього тижня завершити війну з гарантіями для України неможливо.

«Не знаю, як без наших [США та України] зустрічей це можливо зробити», — сказав він.

Але Зеленський не знає, коли саме зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

«Настане час, ми зустрінемося з президентом Трампом. Без жертви — без України — не можна закінчити війни. Якщо Америка, я в це не дуже вірю, але все буває, домовиться з росіянами про нас без нас, успіху в цій угоді не буде, якщо ми потім не підтвердимо умови цієї угоди», — заявив президент

За його словами, США будуть робити все, щоб закінчити гарячу фазу війни цього року. Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти свій президентський пост на безпекові гарантії для України.



Зеленський заявив, що він готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні або гарантуватиме членство України в НАТО.

«Якщо вам потрібно, щоб я залишив пост, я готовий. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Я фокусуюся на безпеці України сьогодні, а не за 20 років», — заявив він.

Водночас Зеленський наголосив, що його, як і парламентарів, обрали українці. Вибори в Україні будуть після закінчення воєнного стану.

Адже щоб провести їх зараз, виникає багато питань: чи приїдуть спостерігачі ОБСЄ на прифронтові території, РФ контролюватиме процес на тимчасово окупованих землях, як голосуватимуть українці в областях, де щодня обстріли тощо.

«Як можна визнати вибори, на яких не голосуватиме половина населення?» — запитав президент.

Український лідер наголосив, що питання про вибори в Україні порушувала РФ, потім США. Інші європейські лідери не говорять про це.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп упевнений, що зможе укласти угоду з Росією для припинення війни в Україні вже «цього тижня».

Після переговорів США та РФ заявили, що одним з етапів врегулювання війни мають стати вибори в Україні.

Виробництво зброї в Україні

Торік Україна забезпечила себе озброєнням на 40%. Ще 30% забезпечили країни Європи, ще 30% — США, розповів Володимир Зеленський.

Йдеться про гроші на виробництво озброєння. За словами президента, цього року внесок України у виробництво буде «у 50%».

«“Паляниця” летить, “Рута” летить, “Пекло” летить. Балістика готується», — сказав Володимир Зеленський про зброю українського виробництва.

За його словами, у 2024 році Україна виготовила 154 одиниці артилерії, а також 100 тисяч далекобійних дронів і 2,2 млн FPV-дронів. У цьому році плани ще більші.

Президент також наголосив, що Україні потрібні ще 20 систем протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, орієнтовна ціна кожної системи сягає $1,5—1,8 млрд. Наразі найбільшу кількість Patriot Україна отримала від Німеччини.

Водночас в Україну досі не зайшла вся зброя, про яку домовились у липні 2024 року на Вашингтонському саміті НАТО, зокрема Patriot.

Україна займається розробкою аналогів Patriot, вперше повідомив президент.

Непублічні перемовити США і РФ та реакція Зеленського на образи Трампа в його бік

«Я не ображаюсь на слова Трампа про “диктатора”. Для мене важливіше, що думають українці», — сказав президент. Однак зазначив, що слова Трампа про те, що лише 4% українців підтримують його як президента, — це не помилка, а дезінформація, яку поширюють росіяни.

Водночас він наголосив, що вони не мають права, як президенти, втрачати партнерських відносин між країнами.

Зеленський також розповів, що США та Росія завжди вели переговори упродовж війни. За його словами, раніше це було непублічно.

Агентство Reuters писало, що представники США та РФ таємно зустрічалися у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Ці зустрічі нібито втратили актуальність після офіційних і публічних перемовин Росії та США в Саудівській Аравії.

Курська область

Україна не приєднуватиме Курську область до українських територій. Президент вважає, що цей регіон РФ, який контролюють українські війська, можна буде обміняти на окуповані Росією території України.