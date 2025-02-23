Велика Британія оголосить найбільший пакет санкцій проти РФ у третю річницю вторгнення в Україну

У понеділок, 24 лютого, Велика Британія оголосить «найбільший пакет» санкцій проти Росії, спрямований на скорочення доходів Москви через три роки після її вторгнення в Україну.

Про це заявив у своїй заяві міністр закордонних справ Девід Ламмі, передає Bloomberg.

«Це критичний момент в історії України, Британії та всієї Європи. Саме тому зараз для Європи настав час подвоїти нашу підтримку України в прагненні до миру через силу», — сказав Ламмі.

Окрім того, Ламмі наголосив, що Сполучене Королівство й надалі надаватиме Києву допомогу в розмірі £3 млрд на рік (приблизно $3,8 млрд). Також він підтвердив готовність «за потреби» скерувати британські війська у складі миротворчих сил в Україну.