Reuters: Маск наказав федеральним службовцям США відзвітувати про роботу до 24 лютого або звільнитися

Ввечері 22 лютого адміністрація Трампа розіслала співробітникам федерального уряду США електронні листи, в яких попросила їх детально описати свої робочі досягнення за попередній тиждень до вечора 24 лютого, інакше вони ризикують втратити роботу.

Про це пише Reuters.

Листи надійшли невдовзі після того, як мільярдер Ілон Маск, голова Департаменту урядової ефективності, опублікував у соціальній мережі X повідомлення про те, що відсутність відповіді на електронний запит буде розглядатися як відставка.

«Усі федеральні службовці незабаром отримають електронного листа з проханням зрозуміти, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка», — написав він.

Станом на вечір 22 лютого співробітникам усіх федеральних агентств, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень, Центри з контролю і профілактики захворювань, надіслали електронні листи з темою «Що ви робили минулого тижня?».

В електронному листі, який побачили журналісти Reuters, працівників просять відповісти пʼятьма пунктами, що підсумовують «що ви зробили на роботі минулого тижня», і надіслати копії своїм керівникам.

Незрозуміло, на якій правовій підставі Маск має право звільняти федеральних працівників, якщо вони не відповідатимуть на його запит, і що станеться з працівниками, які не можуть деталізувати конфіденційну роботу.

Деякі працівники федеральної судової системи отримали подібні листи, хоча судова система не є частиною виконавчої влади, кажуть джерела.

Працівники Бюро фінансового захисту споживачів також отримали електронного листа. Однак більшості співробітників агентства було наказано не виконувати жодних завдань з початку цього місяця. Крім того, суд заборонив відновлювати масові звільнення в бюро до завершення судового розгляду.

AFGE, профспілка, що представляє федеральних службовців, заявила, що оскаржуватиме будь-які «незаконні звільнення».