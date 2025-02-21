«Найдорожчий технологічний стартап у світі». На скільки мільярдів зросла вартість компаній Маска після перемоги Трампа

Компанії американського мільярдера Ілона Маска збільшують вартість на $613 мільярдів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Про це пише Bloomberg.

Після перемоги Трампа інвестори почали вкладати більше коштів у компанії Маска, оскільки він підтримав президента і отримав політичний вплив.

Зростання вартості компаній Маска на $613 мільярдів ще не повністю зафіксоване. Ця сума включає очікувані інвестиції, тобто фінансові угоди, які ще не завершені, але плануються. Якщо ж якісь угоди не відбудуться, фактичний приріст вартості може бути меншим.

Що відбулося з компаніями Маска після перемоги Трампа на виборах: