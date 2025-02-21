Генштаб: Росія втратила ще 1 280 військових і два засоби ППО

Упродовж минулої доби, 20 лютого, Росія втратила ще 1 280 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 135 дронів оперативно-тактичного рівня, 143 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 864 860 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.