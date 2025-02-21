Що може зробити Європа, щоб пережити Трампа і не втратити Україну. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 20 лютого

Британське видання The Economist присвятило головні матеріали випуску Україні та новій поведінці США. На обкладинці ― фраза «Найгірше нічне жахіття Європи», під жахіттям мається на увазі й теперішня риторика Трампа щодо України, і значно мʼякша позиція Білого Дому щодо Росії. Але головне ― Сполучені Штати втратили статус надійного союзника, готового захищати спільні цінності. У підтримки США тепер є конкретна ціна. І далеко не факт, що в разі потреби виконати статтю 5 Статуту НАТО Вашингтон прийде на допомогу. «Сумнів ― це наче корозія, яка залишає Європу небезпечно вразливою», ― ідеться в редакційному матеріалі. А останні сім днів, констатує видання, були найгіршими для Європи з часів завершення Холодної війни.

Після виступу Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції минулої пʼятниці Європа відчула, що таке приниження. Коли Дональд Трамп почав вести переговори з Росією в обхід України та Європи ― відчула себе покинутою, пише видання. Це особливо дивно, адже замирення з Росією не дасть Сполученим Штатам ніяких стратегічних вигод. І при цьому Трамп невдовзі може зустрічати Путіна на пишних подіях.

Варто подивитись правді в очі, визнає The Economist, Європа ― старіючий континент у боргах, який вже відвик демонструвати силу. Реакція ЄС на поведінку США ― захисна позиція. На двох організованих Емманюелем Макроном зустрічах лідерів звучали переважно загальні тези про спільність, але дуже конкретні ― про відмінність. Якщо континент хоче зберегти себе як демократичну і вільну спільноту, Європа має стати вагомою у світі, пише медіа. І навчитися сприймати російську загрозу всерйоз, при цьому усвідомлюючи й те, що це посередня економіка, справи в якої дедалі гірші. Європа разом з Україною подолає цю загрозу ― якщо докладе зусиль для покращення економіки, переозброєння та користуватиметься своїм величезним людським капіталом розумно.

Насамперед ЄС має обрати спецпредставника щодо російсько-української війни, який спілкувався би з Україною, Росією і США. Має посилити санкції проти Росії, навіть якщо США їх послаблять. Має рішуче використати €210 мільярдів заморожених російських грошей для фінансування України у війні з агресором. І, врешті-решт, істотно посилити свій військовий потенціал. Витрати країн континенту на оборону мають зрости до 4―5% ВВП. І вже не так важливо, чи це переконає Трампа залишити США в НАТО ― зрештою, Штати вже не можна вважати надійним партнером. Як і альянс ― надійною захисною парасолькою.

Зрештою Європі доведеться трансформувати свою економіку. Як колись сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель, Європа ― це 7% населення світу, 25% його ВВП і 50% світових витрат на соціальні виплати. Настав час піти на вже давно необхідні реформи ― провести дерегуляцію, обʼєднати ринки капіталу. Тоді континент зможе зростати швидше.

Також Європі доведеться змінити свій політичний устрій. Зараз сильні гравці на кшталт Великої Британії мають менше ваги, ніж умовна Угорщина, що саботує діяльність ЄС, чи Іспанія, яка не відчуває потреби переозброїтись. Після цих змін легше житиметься і Європі, й Україні, яка насправді зараз є однією з найсильніших її ланок, підсумовує медіа.

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