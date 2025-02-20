Астрономи відкрили 2 800 нових чорних дір у галактиках

Астрономи, які працюють з приладом Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) на телескопі імені Ніколаса У. Майолла, створили найбільшу базу даних про карликові галактики з активними чорними дірами.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Astrophysical Journal.

За словами дослідниці Рагадіпіки Пуча з Університету Юти (США), коли чорна діра в центрі галактики починає поглинати матерію, вона вивільняє величезну кількість енергії та перетворюється на активне галактичне ядро. Така активність допомагає виявляти приховані чорні діри в невеликих галактиках.

Тут видно галактики, в яких є кандидати на чорні діри середньої маси.

Астрономи проаналізували спектри 410 757 галактик, з яких 114 496 — карликові, і знайшли 2 500 галактик з активними чорними дірами — це найбільша кількість, яку коли-небудь фіксували. Дослідники виявили, що частка таких галактик значно більша, ніж вважалося раніше — 2% проти 0,5%. Це свідчить про те, що багато чорних дір малої маси досі залишалися непоміченими.

Команда астрономів також зібрала найбільшу на сьогодні колекцію чорних дір середньої маси — 300. Тепер дослідники зможуть краще зрозуміти, як утворюються чорні діри та чи впливає на це тип галактики, у якій вони перебувають. Це допоможе глибше дослідити їхню роль в еволюції галактик.