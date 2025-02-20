У Єгипті знайшли гробницю фараона — уперше за понад 100 років

У Єгипті знайшли гробницю фараона — уперше з 1922 року, коли відкрили гробницю Тутанхамона.

Про це повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту.

Тут спочивав Тутмос ІІ — фараон із XVIII династії, який правив Стародавнім Єгиптом приблизно у 1 500 році до нашої ери.

Вхід до головного коридору гробниці виявили в околицях Луксору — це стародавні Фіви, ще в жовтні 2022 року. Спочатку вчені припускали, що гробниця належить комусь із членів царської сімʼї з XVIII династії. На це вказувало те, що поруч були гробниця цариці Хатшепсут, дружини і зведеної сестри Тутмоса II, яка зійшла на престол після його смерті, а також гробниця дружин фараона Тутмоса III — сина Тутмоса II.

Розташування і вхід до гробниці Тутмоса ІІ. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Однак нові розкопки дали змогу встановити, що гробниця належала фараону Тутмосу II. Коли археологи зайшли в похоронну кімнату, то побачили забарвлену в блакитний колір стелю — ознаку того, що в ній похований фараон. Також на це вказують знайдені предмети — насамперед, фрагменти алебастрових глечиків з іменами покійного Тутмоса II та його дружини цариці Хатшепсут.

Гробниця Тутмоса ІІ. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Археологи побачили фрагменти блакитної стелі з жовтими зірками — символ поховання фараона. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Також археологи виявили фрагменти похоронних меблів фараона, що стало першою подібною знахідкою — раніше похоронні меблі Тутмоса II не знаходили. Серед виявлених фрагментів — залишки штукатурки із синіми написами тасюжетами з Книги Амдуат, ключового заупокійного тексту Стародавнього Єгипту, повʼязаного з царськими гробницями.

Артефакти, знайдені під час розкопок. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Незабаром після поховання фараона Тутмоса II сталася повінь, яка серйозно пошкодила інтерʼєр гробниці. Дослідники встановили, що після повені вміст гробниці перемістили в інше місце.

Мумію Тутмоса II виявили у Фіванському некрополі в схованці Дейр-ель-Бахрі, відкритій 1881 року. У схованці були десятки муміфікованих людських останків, зокрема фараонів Тутмоса III, Сеті I, Рамсеса II і Рамсеса III, пише N+1. Первісне місце поховання Тутмоса II залишалося невідомим.