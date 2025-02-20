У Єгипті знайшли гробницю фараона — уперше за понад 100 років

У Єгипті знайшли гробницю фараона — уперше з 1922 року, коли відкрили гробницю Тутанхамона.
Про це повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту.
Тут спочивав Тутмос ІІ — фараон із XVIII династії, який правив Стародавнім Єгиптом приблизно у 1 500 році до нашої ери.
Вхід до головного коридору гробниці виявили в околицях Луксору — це стародавні Фіви, ще в жовтні 2022 року. Спочатку вчені припускали, що гробниця належить комусь із членів царської сімʼї з XVIII династії. На це вказувало те, що поруч були гробниця цариці Хатшепсут, дружини і зведеної сестри Тутмоса II, яка зійшла на престол після його смерті, а також гробниця дружин фараона Тутмоса III — сина Тутмоса II.
Однак нові розкопки дали змогу встановити, що гробниця належала фараону Тутмосу II. Коли археологи зайшли в похоронну кімнату, то побачили забарвлену в блакитний колір стелю — ознаку того, що в ній похований фараон. Також на це вказують знайдені предмети — насамперед, фрагменти алебастрових глечиків з іменами покійного Тутмоса II та його дружини цариці Хатшепсут.
Також археологи виявили фрагменти похоронних меблів фараона, що стало першою подібною знахідкою — раніше похоронні меблі Тутмоса II не знаходили. Серед виявлених фрагментів — залишки штукатурки із синіми написами тасюжетами з Книги Амдуат, ключового заупокійного тексту Стародавнього Єгипту, повʼязаного з царськими гробницями.
Незабаром після поховання фараона Тутмоса II сталася повінь, яка серйозно пошкодила інтерʼєр гробниці. Дослідники встановили, що після повені вміст гробниці перемістили в інше місце.
Мумію Тутмоса II виявили у Фіванському некрополі в схованці Дейр-ель-Бахрі, відкритій 1881 року. У схованці були десятки муміфікованих людських останків, зокрема фараонів Тутмоса III, Сеті I, Рамсеса II і Рамсеса III, пише N+1. Первісне місце поховання Тутмоса II залишалося невідомим.
«Це перша гробниця фараона з часів революційної знахідки похоронної кімнати Тутанхамона в 1922 році. Це видатний момент для єгиптології та ширшого розуміння нашої спільної історії», — сказав міністр туризму і старожитностей Єгипту Шериф Фаті.
Про Тутмоса II майже нічого невідомо. Учені сперечаються навіть про тривалість його правління: одні вважають, що він правив близько трьох—чотирьох років, інші — що понад 14 років. Знайдена гробниця мало що говорить про його життя. Однак доводить, що фараона поховала Хатшепсут, а не його син Тутмос III.