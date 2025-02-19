Експрезидента Бразилії Болсонару звинуватили у спробі повалення уряду

Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару висунули звинувачення в спробі державного перевороту після поразки на виборах у 2022 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

Кримінальну справу проти Болсонару порушили через три місяці після завершення розслідування правоохоронцями. Генеральний прокурор країни звинуватив 38-го президента та ще 33 людей у спробі повалення влади, знищенні державної власності та причетності до озброєної злочинної організації.

Окрім Болсонару у справі фігурують колишній міністр оборони Вальтер Бразі Нетто, ексначальник служби безпеки Аугусто Хелено та міністр юстиції 2021-2022 років Андерсон Густаво Торрес. Вони теж отримали звинувачення.

Колишній президент постане перед Верховним судом Бразилії, якщо той прийме справу до розгляду. Ексочільник держави роками піддавав сумніву легітимність ВС, адже той перевіряв посадовця під час його каденції, та закликав розпустити установу.

Як пише WP, ордер на арешт Болсонару поки не видали. Раніше він заперечував звинувачення та назвав себе жертвою політичного переслідування. Його захист розкритикував обвинувачення як «слабке, непослідовне та позбавлене фактів».

За версією влади Бразилії, змова Болсонару проти держави почалася ще у 2021 році, коли він розпочав кампанію в соцмережах з метою підірвати довіру до виборчих інститутів країни. Потім він казав про фальсифікації на голосуванні, не маючи доказів.

Поліція стверджує, що частиною змови було отруєння чинного голови держави Луїса Інасіу Лули да Сілви, вбивство віцепрезидента Жералдо Алкміна та судді Верховного суду Александра де Мораєса.

Якщо Болсонару визнають винним у всіх імовірних злочинах, йому загрожують десятки років ув’язнення. Очікується, що він постане перед судом цього року.