Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 300 військових і 19 танків

Упродовж минулої доби, 18 лютого, Росія втратила ще 1 300 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 19 танків, 23 бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 175 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 862 390 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.