Вʼєтнам може скоротити уряд на 15—20% — за приклад беруть США та Аргентину

Національні збори Вʼєтнаму 18 лютого підтримали план реформування уряду. Очікується, що це зменшить витрати та підвищить адміністративну ефективність.

Про це повідомляє Reuters.

Кількість міністерств зменшать з 18 до 14, вони почнуть працювати з 1 березня. Законопроєкт схвалили понад 97% присутніх парламентарів. Раніше асамблея ухвалила поправку до закону про організацію уряду, що може призвести до його скорочення на 15—20%. Також планують ліквідувати чотири агентства і пʼять державних телеканалів.

Міністерство планування та інвестицій обʼєднають з Міністерством фінансів, а Міністерство природних ресурсів і навколишнього середовища — з Міністерством сільського господарства. У планах злиття Міністерства транспорту і Міністерства будівництва. Вʼєтнам також призначив двох нових віцепремʼєр-міністрів, збільшивши їхню кількість до семи.

Інвестори, дипломати та урядовці загалом привітали цю ініціативу, однак очікують на адміністративні затримки. Минулого місяця вʼєтнамські державні медіа повідомили, що реструктуризація торкнеться 100 тисяч держслужбовців.

Аналогічні заходи зі скорочення державних витрат впроваджують, зокрема, президент Аргентини Хавʼєр Мілей і президент США Дональд Трамп.