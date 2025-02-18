FT: Honda готова відновити переговори про злиття з Nissan

Компанія Honda готова відновити переговори про злиття з Nissan, якщо генеральний директор останньої Макото Учіда піде у відставку.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.
58-річний Учіда був одним з найпалкіших прихильників угоди з Honda в Nissan. Однак відносини між Учіда та його колегою Тошіхіро Мібе погіршилися, коли Honda розчарувалася швидкістю реструктуризації Nissan і глибиною його фінансових проблем.
Переговори про злиття припинилися після того, як Honda зажадала, щоб Nissan став її дочірньою компанією замість створення холдингової компанії, причому обидві компанії були б на «рівних» умовах.
Учіда висловив бажання залишитися на посаді до 2026 року, але стикається з тиском з боку членів ради директорів і партнера Renault, які вимагають його звільнення протягом наступних кількох місяців після провалу переговорів щодо мегаугоди вартістю $58 мільярдів. Рада директорів Nissan також розпочала неформальні дискусії щодо часу його відходу від справ, повідомили джерела.
- 23 грудня 2024 року Honda і Nissan оголосили, що почали переговори про злиття. Це дозволило б їм стати третім найбільшим автовиробником у світі за обсягом продажів після японської Toyota і німецької Volkswagen. Зараз третє місце посідає група південнокорейських Hyundai і Kia.
- 13 лютого ради директорів автовиробників Nissan і Honda проголосували за офіційне припинення переговорів про злиття компаній.