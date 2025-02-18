FT: OpenAI шукає можливість захиститися від поглинання Ілоном Маском

Компанія OpenAI хоче надати спеціальні права голосу своїй некомерційній раді директорів, щоб зберегти контроль над компанією.

Про це пише FT з посиланням на обізнанні джерела.

Це рішення обговорюється на тлі спроби небажаного поглинання творця ChatGPT Ілоном Маском, який запропонував $97,4 млрд за активи некомерційної організації, що володіє контрольним пакетом OpenAI.

Голова компанії Сем Альтман та інші члени ради вивчають варіанти корпоративного управління після запланованого перетворення OpenAI на більш традиційну прибуткову структуру.

Посилення ролі некомерційної ради дозволило б OpenAI обмежити вплив таких інвесторів, як Microsoft та SoftBank, захиститися від ворожих поглинань, уникнути небажаних змін у керівництві й стратегічному напрямку, пише видання.

OpenAI зараз перебуває в процесі переходу від дослідницької некомерційної організації до компанії з публічною користю (PBC). Це має допомогти залучити додаткові інвестиції — компанія веде переговори про залучення $40 млрд від групи інвесторів на чолі з SoftBank за оцінки $260 млрд.

Перехід OpenAI до PBC потребує схвалення генпрокурором Делаверу. Він має засвідчити, що угода є справедливою та на користь суспільству.