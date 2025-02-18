Сценка з побиттям військового ТЦК. Педагог-організатор навчального закладу написала заяву на звільнення (оновлено)

Через інцидент зі сценкою з побиттям військового ТЦК в одній зі шкіл Києва педагог-організатор навчального закладу написала заяву на звільнення. На інцидент також відреагувала директорка школи Ольга Тимошенко, вона наголосила на неприпустимості такої ситуації.

Ольга Тимошенко розповіла, що коли вона попередньо дивилася номер, то там була інша кінцівка.

Вона припустила, що педагог-організатор знала про варіант закінчення, де буде побиття військового ТЦК, бо діти репетирували декілька варіантів завершення номера. Школярі сказали, що це була їхня ініціатива.

Директорка сказала, що несе персональну відповідальність за інцидент як керівниця школи й просить вибачення «у всіх, кого ця ситуація зачепила або образила», а особливо — у військових.

«Ця ситуація є неприпустимою, особливо в умовах, коли наша країна вже 11 років протистоїть російській агресії, а завдяки воїнам Збройних Сил України ми маємо можливість навчати дітей у відносно мирному середовищі», — написала вона.

За її словами, у школі провели службове розслідування і виявили, що сценка не була частиною сценарію, вчителі недостатньо проконтролювали виступи під час заходу. А щодо учнів, які створили номер, то директорка каже, що вони не усвідомлювали «глибинних наслідків», бо вважали це жартом без негативного контексту.

За її словами, недостатньо просто виявити причину. Ситуація показала, що потрібно працювати з інформаційною гігієною учнів та педагогів, бо у суспільстві часто просувають «токсичні наративи», які знецінюють роль армії та інституцій держави. У школі вже запланували цикл уроків з медіаграмотності, зустрічі з військовими, а також посилили контроль за підготовкою виховних заходів.

«Нам боляче через цю ситуацію, але ми не приховуємо проблем, не знімаємо з себе відповідальності, а діємо, щоб такого більше не повторилось. Наша школа завжди була і залишається закладом, де виховують повагу до Збройних Сил України, патріотизм, вдячність за мир, який захищають наші воїни», — сказала керівниця.

Директорка підкреслила, що школа готова співпрацювати з батьками, громадськістю та всіма, хто готовий «допомагати виховувати молодь у дусі патріотизму».

Інцидент із сценкою з побиттям військового ТЦК

В одній зі столичних шкіл учні влаштували свято, на якому розіграли сценку з побиттям військового Територіального центру комплектування.

На відео, записаному зі шкільного свята, видно епізод, коли учень у військовій формі з написом «ТЦК» на куртці виходить на сцену, де його бʼє інший учасник сценки. Потім «військового» витягли за руки зі сцени.









На інцидент зреагували міністр освіти й науки Оксен Лісовий та поліція. Лісовий дзвонив директорці і вимагав провести внутрішнє розслідування, а також зібрати пояснення від усіх, хто брав у цьому участь.

Ювенальні поліцейські вже почали перевірку за фактом інциденту. Співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми «акторами».

Управління освіти Дарницької райдержадміністрації створило комісію, за результатами її роботи дадуть оцінку цього випадку.