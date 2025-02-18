Провідним переговірником від США став Стів Віткофф ― хто це? Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 17 лютого

На минулому тижні раптово на полі переговорів щодо завершення російсько-української війни зʼявилась нова фігура. Американець Стів Віткофф побував у Москві, де провів «понад тригодинну», за словами Дональда Трампа, розмову з Путіним, яка стосувалась передовсім війни. Від росіян Віткофф привіз увʼязненого Росією американця ― і готовність бути й надалі переговірником від США з Росією. BBC опублікувало матеріал про те, хто він взагалі такий.

Віткофф не є професійним дипломатом, він навіть не має дипломатичної освіти. Це бізнесмен, що, як і Трамп, заробив статки на будівельних проєктах у Нью-Йорку та Флориді. Він знайомий з Трампом десятки років і поділяє любов американського президента до гольфу. Багато років він підтримує Республіканську партію, робить їй пожертви.

Першими переговорами Віткоффа, свідком яких став Трамп, були з Роном Десантісом ― основним конкурентом Трампа на статус претендента на посаду президента США від Республіканської партії. Віткофф зумів залагодити суперечності між кандидатами після того, як Десантіс програв праймеріз на початку минулого року. Невдовзі він підтримав Дональда Трампа.

Після того, як Трамп став президентом, Віткофф на святковій вечері заявив, що його дуже цікавить Близький Схід і він хотів би бути там спецпосланцем для проведення переговорів, зокрема, щодо сектора Гази. Для республіканців це стало несподіванкою: про інтерес Віткоффа до регіону раніше не було відомо. Але він сприяв тому, що ХАМАС та Ізраїль уклали перемирʼя ― і Трамп високо оцінив цей результат. Інше завдання Віткоффа ― досягти ядерної угоди з Іраном.

Знайомі Віткоффа запевняють, що його основний дипломатичний прийом ― шарм і дружність. Та коли не вдається досягти бажаного, він здатен і тиснути. Медіа, втім, не зазначає, що Віткофф знає про Україну й наскільки розуміє природу теперішньої війни.

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