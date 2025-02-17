В аеропорту Торонто перекинувся літак. Є постраждалі

У міжнародному аеропорту Торонто-Пірсон під час посадки перекинувся літак Delta Air Lines. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Про це передають Reuters і CTV News.

На фото й відео з місця подій видно, як літак лежить на злітно-посадковій смузі догори низом, а від нього відходять легко одягнені люди.

З восьми поранених одна людина в критичному стані. У решти травми легкої або середньої тяжкості. В аеропорту працюють рятувальники й медики.

«Авіакатастрофа сталася. Проте на цей момент ми не знаємо її обставин», — сказала констебль Сара Паттен з регіональної поліції Піла в Онтаріо.

У Торонто впродовж тижня тривали сильні хуртовини. Погодні умови могли стати причиною інциденту в аеропорту.