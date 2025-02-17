Meta прокладе найдовший підводний інтернет-кабель — навколо всієї земної кулі

Американська корпорація Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, оголосила про плани побудувати підводний кабель завдовжки 50 тисяч кілометрів — він обійде всю Землю.

Про це повідомили в пресслужбі Meta.

Технологічний гігант назвав проєкт Waterworth і заявив, що інтернет-кабель зʼєднуватиме США, Індію, Південну Африку, Бразилію та інші регіони, а також стане найдовшим у світі.

У Meta заявили, що її новий кабельний проєкт забезпечить «найкраще в галузі підключення» до п’яти основних континентів і допоможе підтримувати роботу штучного інтелекту.

«Проєкт Waterworth буде багатомільярдною багаторічною інвестицією, щоб посилити масштаб і надійність світових цифрових магістралей за допомогою відкриття трьох нових океанських коридорів із високошвидкісним підключенням, необхідним, аби впровадити інновації ШІ по всьому світу», — пишуть у пресслужбі.

Понад 95% світового інтернет-трафіку передається через підводні кабелі. Їхня роль для різноманітних цифрових послуг зростає щороку.

Особливу увагу Meta приділяє Індії, де вона «вже спостерігає значне зростання та інвестиції в цифрову інфраструктуру». Там активно розвиваються центри обробки даних ШІ та хмарні сервіси. До того ж Індія найбільш густонаселена країна світу.

Перед анонсом проєкту Waterworth Білий дім США опублікував спільну заяву лідерів президента США Трампа та прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, в якій детально названі сфери, у яких дві країни будуть співпрацювати. У документі є зобов’язання про спільну розробку підводних технологій у межах оборонного партнерства, а також примітка про проєкт Meta Waterworth і роль Індії у його фінансуванні.