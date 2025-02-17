Україна й ОАЕ уклали угоду про економічне партнерство. Що вона передбачає

Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) уклали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Її підписали 17 лютого в Абу-Дабі.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Відповідний документ з боку України підписала міністерка економіки України Юлія Свириденко, з боку ОАЕ — міністр з питань міжнародної торгівлі Тані бін Ахмед аль Зеюді. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки.

Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ і лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн — 96,6% українських товарних ліній можна буде продавати в ОАЕ.

За оцінками Мінекономіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило $51,5 млн. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку. Українські компанії отримають:

спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону;

передбачувані умови торгівлі;

усунення бар’єрів для експорту та інвестування.

Очікується зростання українського експорту в ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Також прогнозується зростання експорту металів і рослинної олії.

Сторони домовилися про створення Ради з інвестицій Україна — ОАЕ, що сприятиме збільшенню капіталовкладень та усуненню бар’єрів для бізнесу. Також буде засновано Комітет з питань малого і середнього бізнесу, що забезпечить підтримку підприємців через навчання та консультування.

ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу в 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах — поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку). Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%.

Угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.