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BAFTA оголосила повний список переможців премії. Стрічки «Конклав» та «Бруталіст» отримали найбільше нагород

Автор:
Ірина Перепечко
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У Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення премії BAFTA від Британської академії телебачення і кіномистецтва. У номінації «найкраща британська короткометражна стрічка» переміг фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» з Олександром Рудинським у головній ролі.

Найбільше нагород — по 4 з 12 — вибороли фільми «Конклав» про вибори Папи Римського та «Бруталіст» про архітектора з Угорщини, який пережив Голокост.

Ось повний список переможців премії BAFTA-2025:

  • найкращий фільм — «Конклав»;
  • найкращий адаптований сценарій — «Конклав»;
  • найкращий звук — «Дюна 2»;
  • найкращі візуальні ефекти — «Дюна 2»;
  • найкращий саундтрек — Деніел Блумберг, «Бруталіст»;
  • найкращий монтаж — «Конклав»;
  • найкращий режисер — Брейді Корбет за «Бруталіст»;
  • найкращий актор — Едрієн Броуді за роль у «Бруталіст»;
  • найкраща акторка — Майкі Медісон за роль у «Анора»;
  • найкращий актор другого плану — Кіран Калкін за роль у «Справжній біль»;
  • найкраща акторка другого плану — Зої Салдана за роль у «Емілія Перес»;
  • найкращий акторський склад — «Анора»;
  • найкращий оригінальний сценарій — Джессі Айзенберг за «Справжній біль»;
  • найкращий короткометражний фільм — «Камінь, ножиці, папір»;
  • найкращий анімаційний фільм — «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»;
  • найкращий фільм іноземною мовою — «Емілія Перес»;
  • найкращий документальний фільм — «Супермен: Історія Крістофера Ріва»;
  • найкраща операторська робота — Лу Кроулі, «Бруталіст»;
  • найкращий дитячий та сімейний фільм — «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»;
  • найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Річ Пеппіатт за «Кнікап»;
  • найкращий макіяж / зачіски — «Субстанція»;
  • найкращий дизайн костюмів — «Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1»;
  • премія «Висхідна зірка» — Девід Джонсон;
  • премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво — Ворік Девіс.

Премія BAFTA — це британська нагорода за досягнення в кіно, телебаченні та відеоіграх. Її щороку вручає Британська академія кіно і телевізійних мистецтв. Це одна з найпрестижніших кінопремій у світі, її часто називають британським аналогом «Оскара».