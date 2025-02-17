BAFTA оголосила повний список переможців премії. Стрічки «Конклав» та «Бруталіст» отримали найбільше нагород

У Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення премії BAFTA від Британської академії телебачення і кіномистецтва. У номінації «найкраща британська короткометражна стрічка» переміг фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» з Олександром Рудинським у головній ролі.
Найбільше нагород — по 4 з 12 — вибороли фільми «Конклав» про вибори Папи Римського та «Бруталіст» про архітектора з Угорщини, який пережив Голокост.
Ось повний список переможців премії BAFTA-2025:
- найкращий фільм — «Конклав»;
- найкращий адаптований сценарій — «Конклав»;
- найкращий звук — «Дюна 2»;
- найкращі візуальні ефекти — «Дюна 2»;
- найкращий саундтрек — Деніел Блумберг, «Бруталіст»;
- найкращий монтаж — «Конклав»;
- найкращий режисер — Брейді Корбет за «Бруталіст»;
- найкращий актор — Едрієн Броуді за роль у «Бруталіст»;
- найкраща акторка — Майкі Медісон за роль у «Анора»;
- найкращий актор другого плану — Кіран Калкін за роль у «Справжній біль»;
- найкраща акторка другого плану — Зої Салдана за роль у «Емілія Перес»;
- найкращий акторський склад — «Анора»;
- найкращий оригінальний сценарій — Джессі Айзенберг за «Справжній біль»;
- найкращий короткометражний фільм — «Камінь, ножиці, папір»;
- найкращий анімаційний фільм — «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»;
- найкращий фільм іноземною мовою — «Емілія Перес»;
- найкращий документальний фільм — «Супермен: Історія Крістофера Ріва»;
- найкраща операторська робота — Лу Кроулі, «Бруталіст»;
- найкращий дитячий та сімейний фільм — «Уоллес і Громіт: Помста пернатих»;
- найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Річ Пеппіатт за «Кнікап»;
- найкращий макіяж / зачіски — «Субстанція»;
- найкращий дизайн костюмів — «Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1»;
- премія «Висхідна зірка» — Девід Джонсон;
- премія BAFTA за видатний внесок у кіномистецтво — Ворік Девіс.
Премія BAFTA — це британська нагорода за досягнення в кіно, телебаченні та відеоіграх. Її щороку вручає Британська академія кіно і телевізійних мистецтв. Це одна з найпрестижніших кінопремій у світі, її часто називають британським аналогом «Оскара».