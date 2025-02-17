Генштаб: Росія втратила ще 1 530 військових і 16 танків

Упродовж минулої доби, 16 лютого, Росія втратила ще 1 530 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 16 танків, 52 бойові броньовані машини, 37 артилерійських систем, 128 дронів оперативно-тактичного рівня, 149 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 859 920 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.