Телескопи NASA показали «зоряний букет» у туманності Тарантул

Обсерваторія «Чандра»і телескоп «Хаббл» створили найглибше рентгенівське зображення частини туманності Тарантул, яке NASA назвало «зоряним букетом».

Про це пише пресслужба NASA.

Туманність Тарантул, або ж 30 Doradus, розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі в невеликій, сусідній із Чумацьким Шляхом галактиці, відомій як Велика Магелланова Хмара. Це одна з найяскравіших і густонаселених областей зореутворення поблизу Землі, тому дослідники часто звертають на неї увагу, щоб дізнатися більше про те, як народжуються зірки.

Молоді великі зірки в скупченні туманності створюють потужні космічні вітри. Разом із речовиною та енергією від вибухів старих зірок ці вітри формують красиві структури у вигляді дуг, стовпів і бульбашок.

У центрі Тарантула розташоване щільне скупчення наймасивніших зірок, які астрономи коли-небудь відкривали. Їм лише один-два мільйони років, тоді як нашому Сонцю вже близько пʼяти мільярдів років.