Дослідники зʼясували, як пахнуть давньоєгипетські мумії

Міжнародна група дослідників зʼясувала, який запах мають давньоєгипетські мумії. Вони пахнуть деревиною, прянощами і «чимось солодким».

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Американського хімічного товариства.

Запах визначали за допомогою «досвідчених нюхачів» і обладнання, зокрема електронного носа. Дослідники зазначають, що запах багато важив для стародавніх єгиптян, коли справа доходила до процесу муміфікації. Тому і через 5 тисяч років аромат мумій залишається приємним.

Стародавні єгиптяни для муміфікації використовували смоли й олії, такі як соснові, кедрові та ялівцеві.

«Практика [муміфікації] еволюціонувала з часом, тож визначення різних технік і використовуваних матеріалів дає змогу зрозуміти епоху, місце розташування та соціально-економічний статус людини, яку муміфікують», — пояснив співавтор дослідження, директор Єгипетського музею в Каїрі Алі Абдельхалім.

Тепер дослідники планують створити «запахи» в музеях з експонатами стародавніх мумій, щоб «дозволити аудиторії відчути цей важливий аспект стародавньої єгипетської спадщини».