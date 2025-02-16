Генштаб: Росія втратила ще 1 730 військових і 84 броньовані машини

Упродовж минулої доби, 15 лютого, Росія втратила ще 1 730 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад сотню одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили пʼять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 дронів оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 858 390 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 4 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 45 100 військових загинули та 390 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.