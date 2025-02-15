Сікорський: Макрон скликає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Politico.

«Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижу», — сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери обговорять «дуже серйозно» виклики, які кидає президент США Дональд Трамп.

За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок.

Поки невідомо, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС. Також нема інформації, чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Згодом Сікорський повідомив, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїде на зустріч у понеділок на запрошення Макрона .