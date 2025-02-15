Журналістів AP не пускатимуть на борт літака президента США — вони не називають Мексиканську затоку Американською

Адміністрація президента США Дональда Трампа обмежила доступ журналістів агентства Associated Press до Овального кабінету і президентського літака Air Force One.

Про це повідомив заступник голови апарату Білого дому Тейлор Будович.

Рішення аргументували тим, що агентство «продовжує ігнорувати законну зміну географічної назви Американської затоки», що «викликає розбіжності». Працівники AP називають водойму Мексиканською затокою.

«Хоча їхнє право на безвідповідальне і нечесне інформування захищене Першою поправкою [Конституції США], вона не гарантує їм привілею безперешкодного доступу до обмежених просторів, таких як Овальний кабінет і борт номер один», — заявив Тейлор Будович.

Він додав, що в майбутньому цей простір відкриють для «багатьох тисяч» репортерів, яким раніше забороняли працювати в цих місцях. Журналісти та фотографи Associated Press збережуть свої повноваження в комплексі Білого дому.

Associated Press (AP) — це незалежне американське інформаційне агентство, засноване у 1846 році. AP відоме своїми обʼєктивними репортажами, мережею журналістів у понад 100 країнах і високими журналістськими стандартами.