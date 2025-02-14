Reuters: Трамп і Маск влаштували «чистку» в уряді США — департаменти звільнять тисячі людей

Президент США Дональд Трамп і очільник DOGE Ілон Маск останніми днями посилили боротьбу з бюрократією в органах влади.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Протягом 48 годин відповідні електронні листи розіслали співробітникам Міністерства освіти, Управління в справах малого бізнесу, Бюро з фінансового захисту споживачів та Управління загальних служб тощо.

Близько 280 тисяч державних службовців у США прийняли на роботу менш як два роки тому. Більшість із них все ще перебувають на випробувальному терміні, що полегшує їхнє звільнення. Департамент у справах ветеранів позбавив місця понад тисячу працівників на випробувальному терміні. Лісова служба США планує звільнити 3 400 своїх людей.

За словами анонімних джерел, у Бюро фінансового захисту споживачів скоротили десятки колег, які працювали на умовах повної зайнятості та мали контракти зі вказаною датою завершення.

Як пише Reuters, перебудова уряду держави, ініційована мільярдером Ілоном Маском, вперше торкнулася Служби зі збору податків і Служби внутрішніх доходів. Американським посольствам наказали готуватися до скорочення персоналу.

Трамп підтримує цю програму. Він називає штат уряду «занадто роздутим» і каже, що Вашингтон втрачає забагато грошей через «марнотратство і шахрайство». Втім критики виступають проти грубого силового підходу Маска, який здобув надзвичайний вплив з поверненням Трампа в Білий дім.