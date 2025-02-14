Українські та молдавські правоохоронці затримали трьох російських найманців

Українські та молдавські правоохоронці провели спецоперацію «Месники» і затримали трьох російських найманців — громадян Молдови, які з 2014 до 2023 року вступили до приватних військових компаній та незаконних збройних формувань, підконтрольних Росії, щоб воювати проти України.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, розслідують участь іноземців у підрозділах «ПВК Вагнера», «Легіон», «Ветерани», «Редут», «Русич» та інших.

До Молдови передали інформацію про 20 громадян, які воювали у складі цих підрозділів. Молдавські правоохоронці затримали трьох активних учасників приватних військових компаній РФ, які брали безпосередню участь у бойових діях в Україні.

Правоохоронці Молдови ведуть кримінальне переслідування за фактом участі найманців у війні. У міжнародній спецоперації «Месники» беруть участь понад сто правоохоронців з України, Республіки Молдови та Європолу. Вони вже провели понад 50 обшуків за місцями проживання фігурантів та їхніх родичів.