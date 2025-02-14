У США не виключають членства України в НАТО і повернення на кордони до 2014 року

Заступник представника президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул заявив, що Вашингтон не виключає потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів 1991 року. Це суперечить словам Трампа і міністра оборони США Піта Хегсета.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

«Зараз це все ще на столі», — відповів Коул на запитання, чи розглядають США вступ України до НАТО.

І додав, що Україна може вийти на кордони, які були до початку війни у 2014 році, за допомогою переговорів. Така можливість досі існує.

Натомість міністр оборони Хегсет за день до цього заявив, що повернутися до кордонів, які були до 2014 року, нереально так само, як і вступити Україні в НАТО. Згодом Хегсет зазначив, що «все на столі» перед переговорами про війну в Україною і що саме Трамп вирішує, якими будуть поступки.

Після коментарів Джона Коула Дональд Трамп казав журналістам у Білому домі, що він не вірить, що Росія «дозволить» Україні вступити в НАТО, і звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена в порушенні цієї теми.

За його Джона Коула, Вашингтон поки що обговорює з європейцями та українцями те, як найкраще покласти край війні.

«Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася. Вони більш ніж готові брати участь (у військовій підтримці Києва). Є сумніви... щодо того, чи збираються вони викластися на 100%, але все, що я чую, свідчить про те, що вони справді готові туди влізти», — наголосив посадовець.

Відповідаючи на запитання, чи США не занадто багато поступаються Путіну наперед, Коул відповів: «Деякі люди говорили не по черзі, але я не думаю, що ми чимось поступаємося».

«З Путіним і росіянами ви не знаєте, чи вони намагаються обіграти нас, чи вони щирі. А потім ви сідаєте за стіл і швидко дізнаєтесь», — резюмував він.