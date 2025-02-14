Літак держсекретаря США затримався через технічні неполадки. Рубіо може не встигнути на зустріч із Зеленським

Літак Військово-повітряних сил США, на борту якого держсекретар США Марко Рубіо і голова сенатського комітету з міжнародних відносин Джим Ріш прямували на Мюнхенську конференцію з безпеки, повернувся у Вашингтон через «механічну несправність».
Про це повідомило агентство Associated Press.
«Сьогодні [13 лютого] ввечері дорогою з Вашингтону в Мюнхен у літака, на якому летить держсекретар Рубіо, виникла механічна несправність», — заявила прессекретар Державного департаменту Теммі Брюс.
Брюс додала, що літак розвернувся і повертається на обʼєднану авіабазу «Ендрюс» у штаті Меріленд.
Associated Press пише, що проблема виникла з лобовим склом кабіни літака — її виявили через півтори години після вильоту.
Рубіо полетить на конференцію іншим літаком, але, як зазначає видання, невідомо, чи встигне він тепер на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом, яка запланована на ранок 14 лютого.
- Мюнхенська безпекова конференція — це найбільша у світі міжнародна конференція з безпеки, де військові та лідери країн обговорюють питання війни та миру. 14 лютого її відвідає президент України Володимир Зеленський та перший раз очно зустрінеться з найвищими посадовцями адміністрації Дональда Трампа. Вони обговорять, як можна виконати одну з передвиборчих обіцянок президента США — закінчити війну на Європейському континенті.
- Увечері 13 лютого Трамп заявив про можливу зустріч представників України, РФ та США на Мюнхенській конференції. Але радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що «розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається».