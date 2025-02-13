Голова Пентагону: Перемовини Трампа з Путіним — це не зрада України

Міністр оборони США Пітер Хегсет переконаний, що переговори президента Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним не є «зрадою» України.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає The Guardian.

У Хегсета спитали, чи не вважає він, що просування США якнайшвидшого встановлення миру в Україні таі переговори з Путіним можуть розцінити як зраду. Той відповів: «Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада».

Очільник Пентагону похвалив Трампа як «найкращого переговорника на планеті» за те, що він зібрав обидві сторони за стіл переговорів. Він вважає, що російська агресія проти України була «перезавантаженням НАТО» і моментом «усвідомлення того, що цей Альянс має бути міцним, сильним і справжнім».

«Саме тому президент Трамп закликав збільшити витрати на оборону в цілому для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це невідкладна, реальна загроза для континенту. І ця агресія має стати тривожним дзвінком», — сказав він.