Китай запустить «срібні поїзди» для літніх людей — аби підтримати економіку

Китай запустить спеціальні «срібні поїзди» для літніх людей. Так хочуть підтримати економіку, адже населення Китаю стрімко старіє.

Про це пише Financial Times.

Так китайці хочуть зробити літніх більш економічно активними — вони зможуть кудись поїхати, щось там куплять і допоможуть місцевому бізнесу. До 2027 року мережа таких поїздів має покрити всю країну.

Стрімке старіння населення, яке з 1980-х років формувалося політикою «Одна родина — одна дитина», створює довгострокову проблему для китайської економіки. Згідно з даними Міністерства цивільних справ, на кінець 2022 року кожен п’ятий китаєць був старшим за 60 років. Ця частка зростатиме з роками.

Населення Китаю скорочується третій рік поспіль, незважаючи на те, що влада усіляко заохочує китайців брати шлюби та заводити дітей. Через це політики хочуть поступово підвищувати пенсійний вік у країні — із 60 до 63 років для чоловіків та з 55 до 58 років для жінок. Усе через те, що зменшується кількість населення працездатного віку.

Тож розвиток так званої срібної економіки, тобто орієнтованої на літніх людей, украй важлива для країни. Державний телеканал CCTV показав сюжет про те, що в «срібних потягах» літні пасажири танцюють і грають у маджонг, тобто живуть своє краще життя.