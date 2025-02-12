Рада підтримала реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів. Чому це важливо

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 12374-д, який передбачає реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проголосували 233 депутати. Ухвалення цього закону — одне із зобовʼязань України за програмою Ukraine Facility з кінцевим терміном виконання до 31 березня. Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Законопроєкт передбачає створення умов для економічно ефективного та корупційно невразливого управління арештованими активами, а також для балансу публічного і приватного інтересів у кримінальному провадженні. Ось що пропонує документ:

активи залишаються у власників, якщо це не заважає кримінальному розслідуванню;

АРМА керуватиме цінними активами, якщо це економічно виправдано;

швидкий продаж активів, які можуть швидко втратити свою вартість;

залучення професіоналів — арбітражних керуючих і приватних виконавців — для управління активами;

автоматизована система вибору управителя, щоб виключити вплив людського фактора;

запобігання зловживанням, зокрема завищенню витрат на управління активами;

посилення контролю за тим, як керують активами;

фінансова стабільність АРМА — створення спеціального фонду і визначення джерел його поповнення;

прозорий конкурс на посаду голови АРМА і незалежна зовнішня система оцінки ефективності роботи агентства.

Документ пропонує зміни до законів, які регулюють роботу АРМА та органів примусового виконання рішень. Основні нововведення можуть передбачати посилення вимог до очільника АРМА — вищі стандарти кваліфікації та доброчесності, розширений перелік причин, через які людина не може зайняти цю посаду. А ще — оновлення конкурсного відбору, щоб залучити до процесу міжнародних експертів і зробити його прозорим. Працівників АРМА призначатимуть теж через відкритий конкурс, у якому братимуть участь представники Ради громадського контролю при Національному агентстві та номіновані зборами представники громадських обʼєднань.

Проєкт закону пропонує також посилити гарантії належного матеріального забезпечення співробітників Національного агентства.

Ще одна з ключових змін — підвищення порогу вартості активів для передачі в АРМА — з 200 до 500 прожиткових мінімумів. Строки передачі активів в управління мають бути чіткі.