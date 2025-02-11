США, Велика Британія та Австралія ввели санкції проти російського хостинг-провайдера Zservers

США разом з Великою Британією та Австралією 11 лютого ввели санкції проти російського інтернет-хостингу Zservers, який надавав послуги кіберзлочинцям. Під обмеження потрапили і його адміністратори.

Про це повідомляє американське Міністерство фінансів.

Zservers спеціалізується на анонімному хостингу, який дозволяє хакерам уникати правоохоронців. Він надавав IP-адреси та сервери для кіберзлочинних операцій, зокрема атак угруповання LockBit, яке відоме своїми вірусами-вимагачами — шкідливими програмами, що блокують доступ до даних на комп’ютері або сервері та вимагають викуп за їх розблокування.

LockBit відповідальне за численні кібератаки, зокрема за атаку на американський банк Industrial Commercial Bank of China (ICBC) у 2023 році.

Під санкції також потрапили два адміністратори Zservers — Олександр Мішин та Олександр Большаков, які допомагали організовувати атаки та переводити платежі в криптовалюті.

Тепер американські рахунки і майно чоловіків та Zserver заморозили. Компаніям США заборонили будь-які фінансові операції з ними. Фінансові установи, які співпрацюватимуть із Zservers, можуть також потрапити під санкції.