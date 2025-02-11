Телескоп «Джеймс Вебб» дослідить астероїд 2024 YR4. Він може зіткнутись із Землею в 2032 році

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» дослідить астероїд YR4, який може зіткнутись із Землею в 2032 році. Це допоможе встановити точний розмір небесного тіла та оцінити ймовірність зіткнення.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Астрономи хочуть уточнити параметри астероїда, бо на сьогодні його діаметр оцінюють у 40—90 метрів. Ці дані критично важливі для прогнозування наслідків можливого удару. Наприклад, обʼєкт меншого розміру спричинить локальні руйнування, тоді як більший здатний завдати серйозної шкоди.

Найближчим часом астероїд вийде за межі видимості наземних телескопів і знову стане доступним для спостережень тільки у 2028 році.

Першу серію спостережень запланували на березень 2025 року, коли астероїд стане найяскравішим. Наступний етап пройде в травні, щоб відстежити температурні зміни в міру його віддалення від Сонця. Ці дані дадуть змогу уточнити орбіту 2024 YR4 і оцінити його загрозу для Землі.

Станом на 10 лютого 2025 року астероїд має близько 98% шансів безпечно пролетіти повз Землю 22 грудня 2032 року. Якщо ж ризик залишиться, сучасні технології можуть допомогти — наприклад, у 2022 році місія NASA DART успішно змінила курс астероїда, навмисно вдаривши по ньому космічним апаратом. Тобто людство має способи захисту від таких об’єктів.