ООН: У січні дрони малого радіусу дії спричинили більше жертв в Україні, ніж інша зброя

У січні 2025 року російські безпілотники малого радіусу дії спричинили більше жертв, ніж будь-яка інша зброя в Україні.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними ООН, у січні 2025 року в Україні загинули щонайменше 139 цивільних, ще 738 дістали поранень. Причому 38 цивільних загинули і 223 зазнали поранень саме через атаки безпілотників малого радіусу дії — вони скидали вибухівку на людей, які були в автівках або в громадському транспорті.

Зараз ці дрони — найбільша загроза для цивільних у прифронтових регіонах України, зокрема в Херсоні. Імовірно, більшість із них — це FPV-дрони. Вони оснащені камерами, через які їхні оператори в реальному часі бачать потенційні цілі. Тож це свідомі дії російської армії — атакувати цивільних українців.